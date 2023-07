Tini de Bucourt (72) viene de enfrentar su experiencia más difícil y transformadora. Un cáncer de ovario, Etapa IV, con metástasis, la obligó a someterse a varias sesiones de quimioterapia y una cirugía muy complicada: le sacaron las Trompas de Falopio, los ovarios y el útero.

“Todo fue estudiado en Anatomía Patológica y esperábamos con ansiedad el resultado, mientras me recuperaba en casa de la intervención quirúrgica”, le dice a CARAS la ex mannequin y autora de los libros “A cara lavada”, “Mujeres felices, belleza sin tiempo” e “India mía”.

“Los milagros existen y lo mío es un verdadero milagro. Me siento bendecida… El resultado de la biopsia es: ‘Libre de residuos tumorales’”, dice Tini de Bucourt en primicia para nuestra revista desde su casa de Victoria, partido de San Fernando.

Tini de Bucourt y su testimonio de “guerrera espiritual”

Mientras luchaba contra esta dura enfermedad, Tini de Bucourt intentó mantener su espíritu fuerte y oficiar de ejemplo para quienes estuvieron en su misma situación.

“La adversidad es un mensaje sublime para el despertar de algo que tenemos todos, que sino no despierta. Lo digo con todo respeto y humildad, porque sé que no todo el mundo puede verlo así", dijo la ex modelo.

"Todas las pavadas, e insisto que lo digo con respeto, esas pavadas del odio, el rencor, de estar ofendidos por lo que nos hicieron o nos dijeron, todo eso desaparece. Estas situaciones provocan un ‘darse cuenta’. El cáncer es una gran maestría para transitar con conciencia”, confesó.

