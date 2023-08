Milagros Maylin es la pareja de Horacio Rodríguez Larreta, quien lo acompaña en distintas actividades sociales en las que siempre se destaca por su buen gusto a la hora de lookearse. "Business Casual" es el estilo elegido por la licenciada en Ciencias de la Comunicación.

El "Business Casual" es una mezcla de formalidad con informalidad. Combina prendas de vestir como blazers con un jean para descontracturar la formalidad pero manteniendo la línea. Así luce Milagros Maylin en cada una de sus apariciones públicas.

Milagros Maylin.

Otra de las claves para lucir dicho estilo es el famoso "make up no make up" que consiste en maquillarse con tonos nude apelando a resaltar los razgos naturales del rostro sin necesidad de recurrir al exceso de máscara de pestañas o labial rojo.

Milagros acompaña a Horacio Rodríguez Larreta.

Esta nueva forma de lucir arreglado sin necesidad de estar tan formal, también requiere de implementar peinados descontracturados. Generalmente se lleva el cabello suelto, pero con algunas ondas al agua, no se utiliza gel ni fijador, pero no se descuida la forma del cabello. La idea es que luzca natural pero prolijo, tal como suele llevarlo Milagros Maylin.

Milagros Maylin junto a Horacio Rodríguez Larreta.

Milagros Maylin.

Quién es Milagros Maylin, la mujer que conquistó el corazón de Larreta

Milagros Maylin tiene 36 años y es hincha de Racing. Además, es licenciada en Ciencias de la Comunicación y Magíster en Administración de Empresas. Durante años trabajó para María Eugenia Vidal. Es la mayor de cuatro hermanas y su abuela fue su gran inspiración.

De fiesta. Milagros Maylín y Horacio Rodríguez Larreta.

Los looks de Milagros Maylin.

La pareja de Horacio Rodríguez Larreta inició su carrera en el año 2007 en el sector privado, pero su verdadera dedicación social comenzó en la Tesis de su maestría (2015), cuando realizó un proyecto inspirado en su abuela quien empezaba a tener una deficiencia cognitiva.