Milett Figueroa fue invitada a "La Noche de Mirtha", donde no faltaron preguntas sobre Marcelo Tinelli. Aunque Mirtha Legrand empezó con una de sus preguntas directas sobre Javier Milei, luego aprovechó para indagar más en el romance con el famoso conductor.

Milett Figueroa

Milett Figueroa en "La Noche de Mirtha Legrand"

La actriz y modelo peruana halló el amor poco tiempo después de su llegada a Argentina: la modelo mantiene una relación con Marcelo Tinelli desde hace varios meses, y su conexión es más sólida que nunca. Ella misma lo compartió en La Noche de Mirtha.

“Le brillan los ojos cuando habla de Marcelo”, notaron los demás invitados. Y Milett Figueroa expresó, sincera: “El amor te potencia. Es algo muy hermoso que te da la vida, un regalo que hay que disfrutar porque a veces está y a veces no está. Mientras esté, hay que disfrutarlo”.

“Es buen mozo, pero es muy inteligente y es una persona sabia”, dijo la actriz, y agregó: “Voy a decir cosas hermosas porque estoy enamorada, pero la gente que no está enamorada, que es poca, saben que es una persona grandiosa”.

Mirtha Legrand preguntó por qué aún no se han casado y le comentó: "Nunca me casé ni tuve hijos”. Y siguió: “Estoy viviendo mi vida como la siento. Estoy en una etapa feliz y me siento muy completa”. “No vivimos juntos, elegimos estar así, pero disfrutamos mucho, nos visitamos y nos queremos mucho. Compartimos buenos momentos, sobre todo familiares”, resaltó la modelo peruana.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

La Chiqui indagó sobre su relación con los hijos de Tinelli, recordando que el propio conductor había admitido anteriormente que la convivencia entre ella y sus hijas mayores era complicada. “Son celosos. Yo soy celosa como hija. A mi mamá la celo un montón, pero también dejo que sea feliz”, disparó. Respecto a la vida cotidiana como familia, mencionó que: “Hemos tenido todo un año completo para conocernos, y cuando hay momentos para compartir, se disfruta mucho”.

Milett Figueroa se sinceró delante de Mirtha Legrand y reveló detalles de su relación con Marcelo Tinelli y sus hijas. Más allá de cualquier situación complicada, la modelo peruana demuestra su profundo amor hacia el famoso conductor.

N.L