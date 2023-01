Miley Cyrus y Dolly Parton celebraron Nochevieja juntas

Despidiendo el 2022, Miley Cyrus decidió hacerlo a lo grande. La cantante estadounidense tuvo otro año exitoso a nivel mundial, lleno de giras por toda América Latina, entre ellos, Argentina cuando estuvo presente en el Lollapalooza el pasado marzo del 2022. Ahora, la interprete del éxito "Party In The USA" cerró el año con un show espectacular, un concierto en Miami, y junto a ella estuvo la cantante, compositora y madrina de la misma Miley, Dolly Parton.

"Nuevo año, nueva Miley", se pudo leer por las calles de Estados Unidos y otros países, inclusive Argentina. Miley Cyrus comenzó el 2023 de forma exitosa y como si fuera poco, en pareja con Maxx Morando de 23 año, baterista del grupo Liily, con quien se ha mostrdo mas de una ocasión.

Miley Cyrus y Dolly Parton en su show de Nochevieja en Miami

La noche fue soñada, estuvieron presentes varios figuras del mundo de las celebridades que compartieron escenario con la ex chica Disney. La sorpresa también fue el nuevo single que estrenó.

El nuevo éxito de Miley Cyrus y una noche mágica

Miley aprovechó la noche para hacer un estreno de su nueva canción, pero tanto el nombre como parte de la letra llamó la atención de muchos. Según se pudo escuchar, la nueva canción de Miley es un canto al amor propio, con frases como: " Ican love me better than you can" ("puedo quererme mejor de lo que me quieres tú").

Miley Cyrus en su Nochevieja

Otro dato curioso es la fecha de estreno, el 13 de enero, día en el que casualmente es el cumpleaños de su ex marido Liam Hemsworth, cabe recordar que que la pareja se divorsío en el 2019 luego de pocos meses de matrimonio. La relación tuvo idas y vueltas, se conocieron en el rodaje de la película "La última canción".

Miley Cyrus y Dolly Parton interpretando "Wreking Ball"

En su show de Nochevieja, su publico tuvo nuevamente el placer se escuchar el himno que mas reflejó lo que fue su relación con Liam, "Wrecking Ball" solo que esta vez lo interpreto junto a su madrina Dolly Parton, mezclada con uno de los mayores éxitos de Whitney Houston "I will always love you", tema de la película "El Guardaespaldas".

Noche llena de celebridades compartiendo escenario con Miley

Si la presencia de Dolly Parton en el escenario fue espectacular, hay que destacar la colaboración de otras celebridades compartiendo una Nochevieja con Miley. Cantó con David Byrne, vocalista y compositor de Talking Heads, banda de los setenta. La cantante Fletcher, con quien lo dio todo en el escenario cantando Midnight Sky, éxito de su cd Plastic Heart.

Miley Cyrus y Fletcher interpretando "Midnight Sky".

Otras de las figuras que estuvieron presentes en el escenario fueron la socialite, empresaria y modelo Paris Hilton y la cantante del exitoso hit "Chandelier" Sia, quienes la rompieron arriba del escenario.

Paris Hilton, Miley Cyrus y Sia

La hija de Billy Ray Cyrus cerró el 2022 y abrió el 2023 a puro show, acompañado de grandes celebridades a su lado y con mas éxitos musicales. Se viene un gran año para Miley Cyrus.