Milo Lockett se confiesa: “Quiero que mis hijos crezcan en una sociedad mejor”

Milo Lockett, reciente ganador del Premio Iberá (Corrientes) por su Trayectoria, viene de batir el récord de venta en la última edición de BADA, la Feria Directo de Artista que se realizó en La Rural.

Pero Milo dice que el mejor de los premios es el cariño que recibe todo el tiempo de la gente, que le pide fotos, videos y le regala su afecto. “Ese reconocimiento es muy noble. Me sorprendo la masividad que tengo, porque no lo esperaba y no trabajé para eso”, confiesa.

Luego se refiere a la idea de CARAS de premiar a los más likeados y destaca la importancia de las redes sociales. “Son herramientas muy valiosas para difundir el trabajo que uno hace. Nos ayudan a hacer buenas acciones”, afirma.

Y concluye la nota agradeciendo: “Agradezco poder vivir del arte, me interesa estar bien, tener salud y poder ayudar, porque es algo que me permite dormir tranquilo. Me encantaría que la sociedad pueda progresar y no solo en lo económico, sino en las conductas. Nos falta ser más generosos, amables. Ser buena persona es una práctica constante en un mundo tan difícil y áspero. Pero vale la pena, al final del día te cambia la cabeza, la mirada, te mejora como ser humano. Yo pienso en esas cosas más allá de mi obra", declara.

"Quiero que mis hijos crezcan en una sociedad mejor”, dice quien está casado con la artista plástica Luciana Vernet (42) con quien comparte a sus hijos, Jerónimo (10), Tomás (8) y Paloma (4). Milo, además es padre de Olivia, de 25 años, fruto de una relación anterior.

La idea se materializó y fue celebrada por todos. CARAS convirtió su sueño en una realidad, y así fue como la última portada de la revista convocó a “Los Más Likeados”, personalidades e influencers que tienen el máximo reconocimiento en la comunidad virtual, seguidos por millones de followers en redes sociales.

MILO LOCKETT ARMÓ LOS PREMIOS PARA LOS MÁS LIKEADOS DE CARAS

A cada uno de ellos, en el evento inolvidable registrado en varias páginas, se les obsequió una obra personalizada, un souvenir simbólico by Milo Lockett. Un lujo que cada uno agradeció como un gran honor.

En su taller de Tigre, su paraíso inspirador, el gran artista plástico que diseñó esas obras, está satisfecho por la misión cumplida. “Para este proyecto de ‘Los Más Likeados’ me llamó la Directora de CARAS, Liliana Castaño. Me gustó la idea que me propuso: dibujar corazones. Lo disfruté mucho. Como artista participé desde otro lugar, pero me encantó acompañar”, dice Milo Lockett, con la humildad que lo caracteriza.

“Trabajamos con la idea del corazón, de ‘poner corazón’, sobre ‘el corazón que late’… Representa el amor, el cariño, el reconocimiento… La imagen es buenísima porque es como un hermoso mimo. Además de tener en cuenta el corazón, también nos enfocamos en el color del logo de CARAS, tan representativo. Estuvo muy bueno haber creado cuadros con un grafismo sencillo pero al mismo tiempo profundo”, confiesa el artista.

Milo Lockett y su celebrado regreso al origen como técnica artística

En esta etapa de su vida artística, Milo Lockett afirma que se siente muy inquieto, pintando e investigando muchísimo. “Volví a trabajar con la tierra, con el origen. Estoy muy interesado en nuevas texturas, trabajo sobre papel, madera, doble lienzo. Encontrarme con esta técnica de descomponer la tierra y convertirla en pintura es genial”, dice entusiasmado.



