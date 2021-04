Miriam Lanzoni tiene coronavirus y debió ser aislada. La participante de Corte y Confección llegó este martes a la grabación del programa y, luego de ser sometida a un hisopado por precaución, el resultado dio positivo.

“Nosotros tenemos un protocolo impecable y hoy nos hisoparon a todos. El tema es que me dio positivo. Mirá que yo voy del laburo a mi casa y de mi casa al laburo. ¡Me recontra cuido! Pero en fin, esto es así”, confirmó Miriam en diálogo con el sitio Teleshow.

“Estoy en casa, por supuesto, y mi novio al que le dio negativo el test está aislado también. Va a esperar unos días más para volver a hisoparse. Pero, por suerte, tenemos la posibilidad de estar alejados uno del otro y que él esté en su sector y yo en el mío, para evitar el contacto en caso de que yo no lo haya contagiado todavía”, aclaró Lanzoni sobre su pareja Christian Halbinger que justo este día estaba de festejo de cumpleaños.

Luego, sobre la continuidad del programa de El Trece y quién la reemplazará, Miriam destacó: “Obviamente, hoy se cortó la grabación. Y no sé cómo será mañana. Pero como yo no tuve contacto directo con nadie, supongo que van a retomar el laburo y que me buscarán algún reemplazo por estos días. Pero con la única que estuve el lunes fue con mi coach (Ingrid Vogt), que estuvimos cosiendo juntas. Así que calculo que no tendrán que aislar a ningún otro equipo”.

Miriam Lanzoni anunció su compromiso con Christian Halbinger: mirá su increíble anillo

Miriam Lanzoni vive un gran año como participante de "Corte y Confección" con una ficción que pronto saldrá por El Trece de Córdoba llamada "Encurentenados" que es una idea original de ella con producción de Ideas HD. Pero a su gran presente laboral hay que agregarle el fantástico momento que vive con su pareja, el empresario Christian Halbinger con quien anunció que se comprometió hace muy poco.

En diálogo con CARAS Digital la talentosa actriz contó los detalles de la propuesta: "La proposición fue conjunta no creo que el hombre siempre tenga que ser el que propone, fue algo mutuo. Lo hicimos en diciembre sin que nadie se entere cuando viajamos a Brasil fue algo para nosotros y tengo un anillo hermoso al igual que él", comenzó relatando.

Consultada por si estaba en su planes casarse ella contó: "Falta para el casamiento, primero tenemos que hacer cuando se permita la fiesta de compromiso y pero si estamos pensando alternativas, queremos planificar todo desde el disfrute. También tenemos que ver cuándo lo hacemos por temas de trabajo de los dos, pero estamos muy felices con el compromiso", finalizó.