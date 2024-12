Mirtha Legrand aceptó que "se le fue la mano" con Roberto García Moritán y le pidió disculpas: "Yo soy picante"

Recientemente, Mirtha Legrand tuvo un polémico cruce con Roberto García Moritán. Todo se dio cuando el exmarido de Pampita asistió a la mesaza de la diva, donde los distintos invitados muchas veces son preguntados por cuestiones personales algo incómodas.

En este contexto, la conductora no se guardó nada y, además de no tener filtro con sus preguntas, incomodó con más de una frase al empresario. Luego de este cruce, la actriz utilizó unos momentos de su programa para disculparse.

Mirtha Legrand y Roberto García Moritán

Así se disculpaba Mirtha Legrand con Roberto García Moritán

La reconocida conductora inició su programa este sábado con una sincera petición de disculpas dirigida a Roberto García Moritán, con quien había tenido un intenso enfrentamiento el fin de semana anterior.

"En el último programa, yo tuve un entredicho... yo, porque la otra persona no dijo nada desagradable... con Roberto García Moritán", comenzó. Seguidamente, destacó: "Te quiero pedir disculpas. No estaba en mi ánimo discutir con él, pero no sé qué me pasó, me salió relucir una cantidad de cosas que yo había leído, que me habían molestado".

La conductora continuó: "Le pido disculpas, no me gusta que nadie se sienta mal en mi programa". "Yo soy picante para preguntar porque no me gusta hacer un programa aburrido, pero esta vez se me fue la mano con la picardía, me parece", agregó Mirtha Legrand.

Finalmente, concluyó: "Le pido disculpas, mil perdones, Roberto. Y cuando quieras, este programa está abierto para lo que quieras decir. Y al público también, mil perdones".

De esta manera la actriz y conductora se mostró realmente arrepentida por el cruce que tuvo con el exesposo de la modelo y no dudo en utilizar unos minutos de su propio programa para realizar una disculpa pública hacía el empresario que también incluyó a su audiencia.

Mirtha Legrand y Roberto García Moritán

Aunque en más de una oportunidad "La Chiqui" tuvo más de un cruce con sus invitados, muy pocas veces salió luego a disculparse. Pero en esta oportunidad Mirtha Legrand no se sintió para nada a gusto con las repercusiones que tuvo su entredicho con el expolítico y, aunque él se expresó muy agradecido por la invitación en sus redes sociales, en las últimas horas, optó por disculparse con él por sus duras críticas y comentarios que realizó en su contra.

A.D