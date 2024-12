Mirtha Legrand es una de las figuras más emblemáticas de la televisión argentina, conocida por su imponente elegancia, gran profesionalismo y su capacidad para mantenerse vigente con el paso de los años. Sin embargo, hubo un momento en su carrera que sorprendió a todos sus seguidores y quedó como un hito en la cultura popular, el día que la actriz exclamó la frase “carajo mierda”.

El día que Mirtha Legrand popularizó la icónica frase: “Carajo, mierda”

Este divertido momento ocurrió durante la grabación de uno de sus programas de fin de año, Mirtha, siempre impoluta y controlada, se encontraba pasando una caótica situación.

Las cintas de los globos que decoraban el estudio se terminaron estropeando su peinado, y los papelitos que caían desde el techo se enredaron en su pelo. Toda la tensión aumentó cuando un plano de cámara no la favoreció, lo que decantó en la detención de la grabación.

“Quedé enredada, les juro que no puedo… Voy a intentar… Un momentito… Con paciencia, ¡Por favor!”, exclamó la actriz mientras entraba al estudio tras haberse enredado entre las decoraciones. Esto no fue lo único que la puso de mal humor en aquella oportunidad. "Paciencia… ¡Por favor! Con esta cámara no… Corte, corte, corte… Así, yo no… ¡Así, no! De perfil, allá, no… No me gusta… Retóquenme el pelo, por favor, no me gusta. Si voy a estar una hora acá… Yo soy una mujer grande…", continuó.

En medio de la frustración por estos acontecimientos, Legrand soltó icónica frase, “Carajo mierda”. Este exabrupto, no pasó por alto y terminó siendo grabado en video, sorprendiendo a los televidentes y volviéndose viral con rapidez. La frase se convirtió en un latiguillo popular, repetido y celebrado por todos los argentinos.

La reacción de Mirtha Legrand terminó por hacer aún más memorable este momento, a pesar de que en un principio se mostró enojada, logró tomarse esta situación con humor. Incluso, en otros de sus programas terminó recreando este momento, demostrando así su capacidad para reírse de ella misma y conectar con su público de una manera única.

Este incidente no solo mostró la faceta más humana y espontánea de la actriz, sino que subrayó su impresionante habilidad para manejar situaciones imprevistas con gracia y elegancia, a pesar de haber estado viviendo un momento de estrés.

El día que Mirtha Legrand popularizó esta inconfundible frase “Carajo, mierda”, es un claro ejemplo de cómo un momento inesperado puede convertirse en un hito cultural que marcó la historia de los programas de la actriz de forma única.

