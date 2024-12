Revelaron que Mirtha Legrand odia a Roberto García Moritán: todo lo que se sabe

El último sábado, en La Noche de Mirtha, se vivió uno de los momentos más tensos del año televisivo. En la mesa de la diva, Roberto García Moritán, exmarido de Pampita y exministro, fue el centro de un cruce inesperado con la conductora. Las preguntas incisivas de Mirtha Legrand, combinadas con las evasivas respuestas del invitado, encendieron una polémica que rápidamente dividió aguas en el periodismo y las redes sociales.

En LAM, el programa que conduce Ángel de Brito, analizó el motivo detrás de la actitud de la conductora. Allí surgió un dato que, según algunos panelistas, sería clave para entender la incomodidad entre Mirtha y García Moritán: el político habría tenido un affaire con Juana Viale, nieta de la conductora. “Yo creo que lo que nadie recuerda en este debate es que Moritán salió con Juanita. Para mí, a Mirtha le quedó alguna mala espina”, afirmó De Brito, aportando un nuevo ángulo al debate.

Durante el programa, la conductora intentó develar los misterios que aún rodean a la polémica separación de García Moritán y Pampita, pero sus preguntas sobre posibles infidelidades no recibieron respuestas claras. Este estilo directo generó críticas en el ámbito del espectáculo y el periodismo, dividiendo opiniones entre quienes apoyan su búsqueda de la verdad y quienes consideran que fue demasiado dura.

No obstante, visiblemente afectada, Mirtha Legrand aprovechó el aire para disculparse con su público. “Pido perdón. Nunca me presento así en este tono”, dijo con seriedad. La conductora también destacó su relación con Pampita: “Yo la quiero mucho a ella. Me parece que es muy buena persona”. Sin embargo, cerró el tema con firmeza: “No te falté el respeto en ningún momento. Ya está, me cansé y no quiero que hablemos más del tema” .

Por su parte, Roberto García Moritán reaccionó de forma medida al cruce. A través de Instagram, compartió un mensaje conciliador en el que agradeció a Mirtha por la invitación, a pesar de las tensiones. “Mi respeto y cariño para @mirthalegrand, siempre tan incisiva como generosa. ¡Gracias por la invitación! Era importante para mí respetar a mi familia y concentrarme en transmitir lo vivido y sufrido. Ahora, a pensar en lo que se viene”, escribió.

La noche dejó muchos interrogantes abiertos, tanto sobre la separación de García Moritán con Pampita como sobre las razones detrás de la incisividad de Mirtha con su invitado. Sin embargo, lo que queda claro es que, una vez más, Mirtha Legrand logró reinstalar el tema en el centro de la conversación mediática con su estilo inconfundible.