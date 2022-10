En la más reciente emisión de La Noche de Mirtha Legrand, la Chiqui dio detalles importantes de la primera vez que estuvo cara a cara con Wanda Nara, cuando aún no era la mujer conocida de la que todo el país habla hoy.

En La Mesaza de Mirtha Legrand se sentó este sábado Ana Rosenfeld, la abogada de la mediática empresaria. En la conversación entre la letrada y la presentadora, como era de esperarse, se abordó el polémico divorcio de la modelo con con jugador Mauro Icardi.

Mirtha Legrand contó la noche que Wanda Nara no la dejó dormir.

Parte de la charla, Mirtha Legrand recordó el día que descubrió a Wanda Nara. "Yo soy de las primeras que conoció a Wanda", afirmó la respetada presentadora.

«Yo hacía los almuerzos en Mar del Plata y estaba por salir al aire. Fue en la puerta principal del Hotel Costa Galana. Yo estaba apoyada esperando a que el asistente me diera la orden de salir al aire y una joven se me acerca. La miro y me dice: "¡Mirtha!" y digo, ¿Sí? ¿Vos sos Wanda?"», comentó Mirtha Legrand.

Una vez Wanda le confirmó que sí era ella misma, Mirtha le hizo el comentario de lo que pasó la noche anterior. "Anoche no me dejaron dormir", le remarcó la señora Mirtha Legrand, y lo recordó entre risas.

Según relató la presentadora, Wanda estuvo hospedada en una suite un lado de la suya, en donde al parecer hubo de todo. "Era un ruido de muebles, de sillas, no sé... Mucho ruido".

Mirtha Legrand recordó este episodio, pero, remarcó que para esa época Wanda decía que era virgen aún. "Ella empezó diciendo que era virgen y yo le dije que no me dejaron dormir". Con humor, la Chiqui rememoró que ese día la modelo le pidió que la invitara a su programa, pero la charla quedó en un: "Bueno, algún día te voy a invitar".

Ana Rosenfeld habló con Mirtha Legrand de Wanda Nara y Mauro Icardi

La abogada y amiga de Wanda Nara, la letrada Ana Rosenfeld, negó de manera contundente las versiones donde se dice que Wanda no es más la representante legal de Mauro Icardi.

"Es falsa esa información que dicen que ella no es más la representante de Mauro. De hecho, ella todavía está cobrando honorarios de cuando ella lo representaba en el Inter de Milán. ¡Así que imaginense!", afirmó Rosenfeld en la mesa de Mirtha Legrand.

La presentadora calificó a Wanda Nara es una mujer muy audaz y también muy preciosa. "Es una mujer de negocios", remarcó la Chiqui y Ana Rosenfeld agregó que en Europa los ven llegar y los llaman "la banda", por su imponencia.