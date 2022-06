El comunicado oficial que define el futuro de Mirtha Legrand en la televisión

El futuro de Mirtha Legrand en la televisión es un verdadero enigma y, en medio de las especulaciones, Nacho Viale confirmó cuál es la decisión que tomaron desde su productora.

Desde la cuenta de Story Lab enviaron un comunicado en el que hacen referencia a las tirantes negociaciones con El Trece.

“Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes en virtud de la gran cantidad de consultas recibidas de parte de diferentes medios de comunicación y periodistas acerca del estado de las negociaciones con Canal 13 por los formatos “La Noche de Mirtha” y “Almorzando con Mirtha Legrand”, comienza la carta que se difundió por redes sociales.

"El pasado viernes operó el vencimiento del llamado “derecho de preferencias” o “primera opción” en beneficio del canal, no habiendo podido llegar a un acuerdo luego de muchos meses de arduas negociaciones. Respetando el compromiso asumido en el contrato finalizado, a partir del día de la fecha, la productora se encuentra en libertad de negociar con cualquier medio la puesta en el aire de los formatos mencionado", continúa.

Con esta misiva, quedó abierta la posibilidad de que Mirtha Legrand negocie con otras emisoras para sus tradicionales programas y América se encuentra entre sus principales candidatos.

Qué dijo Mirtha Legrand sobre su futuro en la televisión

Tiempo atrás, Mirtha Legrand dio una exclusiva entrevista para CARAS donde contó cómo ve su futuro laboral.

"Yo amo mi actividad y extraño la televisión aunque por lo que veo hoy está muy cambiada, agresiva, como con una desesperación de hacer cualquier cosa por el rating. ¡Es tremendo! Además, a la mitad de la gente que está la desconozco; no sé quiénes son… Es una pelea desigual. ¡Ojo! a mí me gusta competir y me puedo ver en la tv competitiva pero con buenas armas", dijo durante la entrevista.

" A mí me gustaría hacer los “Almuerzos. No quiero que desaparezcan de la televisión porque yo y toda mi familia le debemos mucho a un clásico de la tv como son. Yo quiero volver al Trece pero ellos proponen un especial por mes y es poco. Quiero trabajar y todo se está hablando con Nacho que está regresando de un viaje en moto", disparó.