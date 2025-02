El 3 de junio de 1968 se ubica como una de las fechas más emblemáticas de la televisión argentina. Desde hace más de 56 años, Mirtha Legrand alegra los almuerzos de los argentinos con su gran habilidad para conseguir de los políticos, los famosos, los protagonistas de las polémicas, entre otros, las mejores declaraciones.

Con el paso de los años, la Chiqui se convirtió en una figura icónica en el mundo del entretenimiento y espectáculo nacional, y gracias a eso recolectó algunas de las mejores anécdotas de su vida. Muchos de los almuerzos son protagonistas de recuerdos dentro de la memoria de los argentinos, pero hay uno que lo cambió todo para siempre: el primero.

Los inicios de Mirtha Legrand.

El debut de Mirtha Legrand con sus almuerzos

Actualmente, a Mirtha Legrand se la ve más que cómoda con su programa, pero los inicios no fueron tan convincentes para ella. La figura de Alejandro Romay como director de la primera transmisión fue clave en la vida de la diva, ya que el emblemático empresario de los medios fue el responsable de convencer a la Chiqui.

En sus comienzos, Romay propuso hacer “Almorzando con las estrellas” con una mesa de 12 invitados. Sin embargo, Mirtha consideró la idea como un “programa efímero”, pero finalmente aceptó, y el resto ya es historia.

De esta forma, la primera emisión fue el 3 de junio de 1968, donde estuvieron sentados la escritora Beatriz Guido, el guionista Alberto Migré, el actor Duilio Marzio, el propio director Alejandro Romay y el mismísimo Daniel Tinayre.

Por su parte, en el aniversario de los 50 años de los almuerzos, Mirtha aprovechó para recordar aquel junio de 1968, cuando “Almorzando con las estrellas” se transmitió por primera vez por Canal 9: “"Era un día como el de hoy, seminublado, me acuerdo de todos los detalles. No me acuerdo cómo me vestí, pero todo lo demás me acuerdo".

La diva detalló cómo fue aquel momento clave de su vida, especificando que el almuerzo se realizó a las 13:00 y agregando una anécdota que la marcó para siempre: "Había pollo en el menú, y el mozo me sirvió pata, y Daniel (Tinayre, que estaba como invitado) dijo: 'No, no, sírvale pechuga, que a ella le gusta la pechuga'. Y a partir de ahí, me sentí cómoda, me sentí como en casa".

De esta forma, la Chiqui confesó que no se sintió “nerviosa”, porque se consideraba “inconsciente” sobre lo que estaba haciendo. Además, reveló que después de la emisión, Romay la llamó a su oficina, lo que le hizo pensar que cómo había comenzado con sus almuerzos, estaría terminando con los mismos. Sin embargo, la intención del director fue la contraria: "¿Sabés el rating que tuviste? Como 12, 13 puntos".

De igual manera, con la inconsciencia que la Chiqui Describió, lo primero que pensó fue que esos números eran muy bajos, pero Romay la animó, dejando en claro que lo que habían comenzado ese día sería parte de los almuerzos de los argentinos durante mucho tiempo, y tenía razón: "Cómo poco, es fantástico, es maravilloso".

En este sentido, hace más de 56 años, Mirtha Legrand, gracias al lugar que se ganó con su característica personalidad, se posiciona como una de las figuras más emblemáticas de la televisión y el espectáculo, animando a los argentinos hace más de 5 décadas.

