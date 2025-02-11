Rosa María Juana Martínez Suárez, ese es el verdadero nombre de una de las figuras más icónicas de la televisión argentina: Mirtha Legrand. Sin embargo, el nombre con el que todos la conocen es, en muchos casos, un reflejo de un destino que llegó de manera inesperada.

Aunque su carrera y su imagen están completamente ligadas a ese nombre, la misma conductora ha confesado en más de una ocasión que no le entusiasma demasiado. A pesar de su gran trayectoria, para ella, Mirtha Legrand no tiene el mismo encanto que su verdadero nombre, o incluso que su apodo más cercano, “Chiquita”.

Rosa María Juana Martínez Suárez, más conocida como Mirtha Lergrand

Cuál es el origen del nombre "Mirtha Legrand"

La historia del nacimiento de ese nombre artístico tiene un toque de azar, como si el destino hubiese intervenido en el proceso. Cuando Mirtha Legrand y su hermana Silvia comenzaban a forjar sus pasos en el mundo del espectáculo, fue el representante de ambas, Ricardo Cerebello, quien se encargó de darles nuevos nombres artísticos. El proceso, lejos de ser un proceso meditativo y largo, fue bastante simple: una moneda al aire.

Por su parte, según contó la misma Mirtha en diversas entrevistas, fue un juego de azar el que determinó quién llevaría el nombre de Mirtha Legrand y quién se quedaría con el de Silvia. En ese momento, no hubo mayores complicaciones ni análisis profundos; simplemente, la suerte decidió que su hermana, la actriz María Aurelia Paula, tomara el nombre de Silvia, mientras que la diva se quedaría con el nombre de Mirtha Legrand.

Las Legrand.

Lo curioso es que estos nombres no fueron elegidos al azar; ambos estaban inspirados en las secretarias que trabajaban con Cerebello, quienes justamente llevaban esos nombres. Además, con el paso de los años, el nombre Mirtha Legrand se transformó en una marca registrada, tan ligada a su figura que incluso es sinónimo de una era dorada de la televisión argentina. Sin embargo, y aunque le haya dado fama, la rubia nunca se sintió completamente a gusto con este nombre artístico.

De todas formas, tampoco fue ella quien decidió tener un nombre artístico, sino que su propio representante consideraba el apellido Martínez muy “común” como para pertenecer a un par de artistas. Es por esto que decidió, desde su trabajo de representante, otorgarle un nombre más fácil de reconocer a las hermanas Rosa María Juana y María Aurelia.

Así, mientras el nombre de Mirtha Legrand se convirtió en un emblema de la televisión argentina y un símbolo de elegancia, la historia detrás de su creación demuestra cómo, a veces, el destino se mezcla con la casualidad para dar forma a las figuras más queridas del espectáculo. Y, aunque nunca fue del todo su elección, el nombre que le otorgó su carrera terminó siendo un sello personal inconfundible.

VFT