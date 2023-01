Mirtha Legrand puso en duda la situación sentimental de Juana Viale y Agustín Goldenhorn

En medio de los rumores de separación entre Juana Viale y Agustín Goldenhorn, Mirtha Legrand rompió el silencio y dio indicios sobre la situación sentimental entre su nieta y el arquitecto. Por el momento, Juana no emitió palabras al respecto.

Mirtha Legrand se encuentra vacacionando en Mar del Plata, la zona costera que elige todos los años para conducir sus almuerzos veraniegos. Sin embargo, ya aclaró que solo se encuentra por vacaciones y que le hubiese gustado poder conducir desde la playa como acostumbró. En medio de las preguntas, Mirtha fue contundente con la situación amorosa de Juana Viale.

Juana Viale disfrutando de sus vacaciones

Ángel de Brito fue quien la increpó y la sorprendió con la pregunta, Legrand quiso evadir la pregunta y hacer de cuenta que no sabía nada. Pero como sabemos, el conductor de LAM no se iba a conformar con aquella respuesta y repreguntó: "Cuando dice que no sabe, no dice que no...".

"Ella no cuenta nada... Bueno chicos, me tengo que ir", respondió Mirtha Legrand para no dar más detalles sobre Juana Viale y Agustín Goldenhorn. Aquella respuesta puede significar que simplemente son rumores y su nieta y el arquitecto continúan con su romance. Sin embargo, también comenzaron a correr los rumores de que Viale ya frecuenta con otro hombre.

Juana Viale de vacaciones con su perra Tota

A su vez, Mirtha aclaró que no hay ningún vínculo amoroso entre Nacho Viale, su nieto y Lucía Celasco, nieta de Susana Giménez, quienes suelen pasar tiempo juntos. Incluso, Susana aseguró que siempre pasan tiempo juntos y son "hermanos".

Por qué Juana Viale no celebró Año Nuevo con Ámbar de Benedictis y Marcela Tinayre

La hija y la madre de Juana Viale, nieta y abuela, celebraron juntas la llegada del 2023 en Punta del Este. Pero un particular aspecto llamó la atención, Juana Viale no aparecía en las fotografías de su hija y su madre. Resulta que la nieta de Mirtha Legrand decidió pasar celebrar el Año Nuevo rodeada de naturaleza y alejada de la gente. Su única acompañante fue perra Tota con quien recibió el 2023.