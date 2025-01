En las últimas semanas, Mirtha Legrand se instaló en Mar del Plata con la intención de disfrutar de uno de sus pasatiempos favoritos de la temporada, ir al teatro. Pero sus planes se vieron frustrados por un incómodo accidente, dejando a muchos de sus seguidores preocupados por su salud. En una reciente nota con Puro Show (eltrece), la icónica actriz reveló la verdad detrás de cómo se rompió un diente.

Mirtha Legrand se había instalado, como casi todos los veranos, en Mar del Plata con la idea de poder disfrutar de las diversas obras de teatro que ofrece la costa argentina. Pero luego de que se le rompiera un diente, la conductora tuvo que desistir de sus planes, sobre todo luego de que le hagan el tratamiento necesario, que la dejaron hinchada, según ella misma explicó.

Durante el pasado fin de semana, la actriz se recompuso y asistió a una de las obras que se realizaban en La Feliz, al salir del espectáculo la actriz fue abordada por varios periodistas que buscaban saber la razón de su ausencia la semana anterior. “La semana pasada iba a ir a ver varios espectáculos pero pasó algo, ¿Cómo está usted?”, consultó uno de los periodistas presentes.

Con buen humor y su sinceridad característica, la diva contestó: “Sí, me rompí un diente… ¡comiendo una tostada!”. Esta declaración causó su risa y de los que la rodeaban. “¡Qué traicionero es el pan!”, bromeo uno de los noteros. “Además, me hicieron tratamiento de conducto, así que tengo un poquito hinchado todavía. Pero bueno, ya está. Ya pasó. No me pegaron, no me pasó nada, como dijeron por ahí. Estoy perfecta gracias a Dios”, concluyó Mirtha sobre su incómodo accidente.

Durante la nota que brindó para Puro Show (El Trece), Legrand no solo admitió que seguirá yendo a distintas obras, sino que confirmó que está esperando el llamado de Nacho Viale, su nieto y productor, para definir su vuelta a la televisión durante este 2025, lo que fue una sorpresa para muchos de sus seguidores.

De esta forma, Mirtha Legrand desechó todos los rumores que rondaban sobre su salud y dejó en claro que su ausencia en los teatros se debió a que se le rompió un diente y tuvieron que hacerle arreglos, lo que la dejó hinchada. Agregó, además, que ya palpita su retorno a la televisión en este 2025 con altas expectativas.

VDV