Roberto García Moritán vivió un momento incómodo el fin de semana pasado en el programa de Mirtha Legrand luego de que la conductora realizara constantes preguntas y acusaciones a su persona sobre su escandalosa separación de Pampita.

Tras este episodio, la icónica actriz terminó por disculparse, pero la atención se la llevó el íntimo posteo que realizó el empresario en medio de sus vacaciones en Uruguay.

Roberto García Moritán

La reacción de Roberto García Moritán al pedido de disculpas de Mirtha Legrand

Roberto se encuentra en Punta del Este junto a su hija Ana García Moritán. En este sentido, luego de que la histórica conductora se disculpara por su accionar la semana pasada, el dirigente político realizó un sugestivo posteo que dejó a todos sus seguidores con la boca abierta.

“Hasta mañana”, escribió García Moritán en la foto que publicó en sus historias de Instagram. En esta se lo puede ver en su cama con su hija Ana que se encontraba durmiendo en sus brazos.

El político viajó al país vecino hace algunos días donde se encuentra disfrutando de sus hijos y de unas merecidas vacaciones, luego de un año repleto de difíciles momentos tras la polémica separación con Pampita y los constantes rumores de infidelidad.

Roberto García Moritán

Lo que más le llamó la atención a sus seguidores, es que la foto en sus historias llegó minutos después de que Legrand le dedicara algunas palabras en su programa. “Le quiero pedir disculpas, no estaba en mi ánimo discutir con él, pero no sé qué me pasó”, expresó la diva en su programa de El Trece.

“Me salió a relucir una cantidad de cosas que yo había leído y que me habían molestado. Pero bueno, le pido disculpas. No me gusta que nadie se sienta mal en mi programa. Yo soy picante para preguntar porque me gusta, no me gusta hacer un programa aburrido. Pero esta vez se me fue la mano con la picardía, me parece”, concluyó Mirtha Legrand.

A pesar de que la conductora abrió su corazón y expresó unas sinceras disculpas hacía el empresario luego de las duras críticas que recibió tras el programa del fin de semana pasado donde se enfrentaron por la separación de Roberto García Moritán y Pampita, el empresario parece no haberle dado tanta importancia y se dedicó a seguir disfrutando de sus vacaciones junto a su hija, Ana en Manantiales, Uruguay donde se encuentran hace algunos días.

VDV