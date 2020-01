Cumbre de divas: Mirtha Legrand y Susana Giménez, juntas en Mar del Plata

Susana Giménez y Mirtha Legrand fueron las invitadas de lujo a la reinauguración del teatro Tronador de Mar del Plata.

Dos figuras emblemas de la escena nacional, se reunieron en La Feliz para este megaevento que las tiene como principales figuras.

Después de más de 30 años de no visitar la ciudad, la diva de los teléfonos llegó esta tarde desde Punta del Este, desde donde viajó con su avión privado. "Su" se hospedó Uthgra Sasso Hotel aunque su estadía durará algunas horas.

"La Chiqui", por su parte, está instalada en "La Feliz" donde, si la rutina de su programa diario, aprovechó a visitar varias obras teatrales.

Las estrellas llegaron pasadas las 19 horas y , en el foyer del teatro, las esperó Marcelo González, el empresario dueño de la sala que se que llevó adelante la remodelación del espacio, abandonado por cuatro años.

Antes, las diosas saludaron a los presentes que se acercaron al lugar para conocerlas. Fiel a su estilo, Mirtha deslumbró con un vestido de escote simétrico bordado en pallietes de la tonalidad rosa pastel, mientras que la "la reina de los teléfonos" eligió un tailleur animal print de Roberto Cavalli, que combinó con un cinturón Dolce & Gabbana y cartera Chanel.

"No me acordaba nada del teatro. Mirá lo que es. No era tan lindo”, dijo Susana antes de ingresar.

Las conductoras recorrieron los palcos exclusivos que llevan unas placas con sus nombres, confeccionadas especialmente para ellas por el orfebre Juan Carlos Pallarols. Mirtha, además, fue nombrada la madrina de una de las salas del lugar.

Luego, las conductoras se quedarán en el recinto para disfrutar de la función de Les Luthiers y su show, “Gran Reserva” que estará en cartel hasta el 26 de enero, de jueves a domingo.

El Tronador estuvo cuatro años cerrado por remodelaciones. Ahora, cuenta con una sala principal de 760 espectadores y tecnología de última generación. También, contiene una de las sede del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, fuera de la Ciudad de Buenos Aires, con más de 200 alumnos.