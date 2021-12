Mirtha Legrand vuelve a la TV: estos serán sus invitados

Este sábado, Mirtha Legrand volverá a la televisión luego de un año en el que su nieta, Juana Viale, se puso al frente de su programa.

Como despedida del 2021, Chiquita dirá presente en "La noche de Mirtha" y tendrá una gran mesaza junto a cuatro invitados especiales. “Yo ya me empiezo a despedir porque no se olviden que la semana que viene, el sábado, vuelve la señora Mirtha Legrand, y no se imaginan el programón que tenemos”, anunció Juana Viale.

“Vamos a estar juntas, ella comandando su trono, por supuesto, y yo en una silla de costado, poneme un banquito y yo soy feliz”, agregó Juana con mucho humor.

De esta manera, la diva recibirá al actor y productor de cine Ricardo Darín; al cantante Diego Torres; al actor y conductor de 100 argentinos dicen, Darío Barassi; y también a Jey Mammon.

Juana Viale contó por qué filma a su novio

Antes de la mudanza a su nuevo hogar, Juana Viale reveló un picante dato de su intimidad con Agustín Golderhorn. La sucesora de Mirtha Legrand aseguró que filma a su pareja mientras duerme por un insólito motivo: los ronquidos.

"Yo filmo, filmo, filmo… Y, a la mañana, ´buen día, buen día, mirá…´”. Porque no te creen”, contó Juana, orgullosa de su accionar. “El que ronca es negador. ¿es negador en la vida o solamente con los ronquidos?" , disparó sobre su travesura.

