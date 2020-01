Misterioso mensaje de Nicole Neumann: "Me asusta mucho"

Parece que las cosas entre Nicole Neumann y Fabián Cubero siguen en terreno pantanoso y un contundente mensaje de la modelo así lo indica.

Aunque no hizo referencia a destinatario alguno, la rubia sorprendió con un comunicado que compartió en sus redes sociales.

"¡Me asusta mucho, pero mucho, la gente que miente y se cree sus mentiras o por simple 'maldad'”, comenzó Nikita y siguió: "¡Y los que hacen eco de esas mentiras! ¡Gracias a Dios existen los chats y los abogados en el medio al tanto de la verdad! #Papelón", cerró.

¿Será para su ex?

Recordemos que el futbolista y Neumann tuvieron un picante cruce hace algunas semanas porque el velezano le reclama dos millones de pesos. "Cubero me manda (una carta documento) reclamándome dos millones de pesos a mí. ¡A la madre de sus propias hijas!”, disparó la rubia en respuesta a un informe que hicieron en las redes sociales de Nosotros a la mañana. “Creo que quiere salvarse el año laboral o no parar hasta verme en la calle tirada. No sé bien cuál de las dos todavía... ¡Estoy en shock! Pero decidí disfrutar este viaje con mis hijas, que me costó tanto esfuerzo para regalarnos y después (de la feria judicial) veré cómo sigue eso”, disparó.