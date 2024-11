Una hermosa sorpresa le cayó a Momi Giardina y la emocionó hasta las lágrimas. Su novio Sebastián Espada subió al escenario donde hacían un show en vivo de Nadie dice nada, en Uruguay, y le propuso matrimonio a la actriz. El momento se viralizó en redes sociales y los fanáticos no dudaron en mostrar su aprecio. Inclusive los amigos, que estaban haciendo el espectáculo, detuvieron todo lo que hacían para poder disfrutar.

La inesperada propuesta de matrimonio que recibió Momi Giardina durante un show en vivo de Nadie dice nada

A principios de este año, y luego de varias semanas de rumores, Momi Giardina reveló que había decidido apostar al amor, nuevamente. “Volví a confiar en el amor, y acá estamos. Si lo buscan está el clip donde yo digo ‘me gusta él’ y lo señaló, a partir de ahí no nos separamos más”, contó la humorista y bailarina, en una nota que dio para LAM. Según comentó sobre la personalidad de Sebastián Espada, agregó: “Él es más tranqui pero nos potenciamos muy bien”.

A partir de entonces, hasta ahora, la pareja vivió una vida romántica de bajo perfil. Si bien no suelen mostrarse tanto en redes sociales, siempre que aparecían juntos se demostraban el cariño que sentían por el otro. Sin embargo, el pasado fin de semana, su relación dio un vuelco inesperado. Luzu TV llevó al programa "Nadie dice Nada" a una gira por varias partes de Latinoamérica. Esta vez tocaba ir a hacer un vivo en Uruguay, donde, en medio del show, el hombre decidió proponerle matrimonio a Momi Giardina.

Según captaron varias cámaras, mientras la bailarina estaba en el escenario, Sebastián subió vestido de blanco, se arrodilló, sacó un anillo y le propuso casamiento en medio del espectáculo. Momi quedó sorprendida delante de lo que ocurría, mientras todos los presentes gritaban de emoción. Sin dudarlo, demasiado aceptó la propuesta y se fundieron en un tierno beso. Al principio, bromearon con que no entraba el anillo, pero cuando entró se abrazaron emocionado.

"¡Sí, me quiero casa con vos!", gritó en el micrófono Momi Giardina. Sin poder perderse el momento, Santi Talledo, Juli Castro, Nicolás Occhiato, y Nacho Elizalde subieron al escenario y se fundieron en un abrazo con la pareja comprometida. Las redes sociales no dudaron en felicitar a la pareja, y ahora esperan con ansias el prometedor casamiento que se vendrá el próximo año. La bailarina y Sebastián Espada dieron uno de los pasos más importantes, y no dudan de la decisión que tomaron.

A.E