Mora de gran Hermano se confiesa: "El mejor jugador puede ser Agustín"

Mora Jabornisky fue tercera eliminada de Gran Hermano 2022, su participación en el reality fue muy cuestionada por los televidentes que apenas tuvieron la oportunidad, la dejaron fuera de juego. Sin embargo, la participante asumió que creyó que el público la iba a apoyar más.

"Me sorprendió porque la lectura de adentro y del afuera es totalmente distinta y creí que tenía más aguante afuera", expresó Mora en referencia a cómo se tomó su salida de Gran Hermano 2022 y agregó que lo que más extrañó estando dentro del reality fueron su familia y amigos.

¿Qué es lo que más vas a extrañar del reality?

Mora: —La casa es mucho más linda de lo que pensé y voy a extrañar todo, estar con mis compañeros, reírme. Para mí era como un viaje con amigos estar ahí adentro, asique los extraño a todos.

Después de una pandemia en la que tuvimos que estar confinados durante meses, ¿por qué decidiste volver a encerrarte?

Mora: —Porque estar encerrada ahí adentro no se compara con estar encerrada en la pandemia. Estar ahí adentro era tener todos los lujos que esa casa nos daba, conocer gente nueva, jugar, divertirnos...la pandemia no me dio eso.

¿Te arrepentís de haber entrado a Gran H?

Mora: —No, no me arrepiento para nada, la experiencia es buenísima, volvería a entrar mil veces si tuviera la oportunidad. Realmente es muy buena la experiencia y se la recomiendo a todo el mundo que esté en duda.

¿Quién crees que es el mejor jugador de la casa hoy?

Mora: —Hoy por hoy creo que el mejor jugador puede ser Agustín, que con un perfil bajo está safando de las placas y está teniendo un montón de aguante afuera.

¿Por qué crees que no hubo diversidad en el casting de gh?

Mora: —Realmente no sé, creía que iba a haber un poco más de diversidad en cuanto a orientaciones sexuales y demás, pero no sé qué buscaba la producción con los castgins en general.

Si tuvieras la posibilidad de un repechaje, ¿volverías?

Mora: —Sí, obvio. Quiero volver ahí adentro, más con todo lo que sé del afuera. Recontra quiero volver.

¿De las ediciones pasadas de Gran Hermano, ¿con qué participante te identificas más?

Mora: —La verdad es que no sé. No sé si tengo alquien con el que me identifico. Creo que cada uno jugaba distinto y a su manera, asique creo que no tengo a nadie con quien me identifique.

¿Cómo imaginás de ahora en más tu vida después de Gran Hermano 2022?

Mora: —Es todo muy reciente para mí. Espero que me vaya bien en lo que quiero que son las redes y el stream, pero no sé qué puede pasar, asique espero que me sigan aguantando.