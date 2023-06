More Rial estuvo presente en el piso de LAM, donde tuvo una charla con Ángel de Brito y las angelitas presentes. La entrevista comenzó contando como se enteraron junto con su hermana, Rocío Rial, que su padre, Jorge Rial tuvo un infarto.

“Estaba almorzando con mi hermana y nos llegó un mensaje con un contacto, y yo dije ‘¿Qué está pasando acá, porque esto no es normal?’, comenzó relatando More Rial. Luego, contó que su hermana escuchó un audio del propio Jorge Rial que estaba sufriendo un infarto.

“Yo me tenía que ir a Córdoba porque tenía un cumpleaños. Arrancó el viaje y a 100km me llamó mi hermana que había empeorado la situación y que teníamos que ir a Colombia”, dijo More Rial cuando inmediatamente decidió junto a su hermana viajar de urgencia a Bogotá.

Los detalles al llegar a Colombia

Desde Argentina, More Rial junto a su hermana Rocío Rial tuvieron que viajar de urgencia a Colombia. Previo a su llegada al país las hermanas ya tenían conocimiento del estado de salud de su padre, pero al llegar no imaginaron que la situación iba a ser tan grave al verlo con sus propios ojos.

More Rial en LAM

“Llegamos y él estaba intubado, no estaba desierto. Fue horrible. Al otro día lo despiertan”, relató la mediática una vez que pisó la clínica donde estaba Jorge. Además, agregó: “Mucho no podes pensar, tenes que ser positiva, en que va a estar todo bien. Más bien que te van agarrar esos ataques que decís ‘Le puede pasar algo o que se murió’. Yo no sabía qué decir ni qué hacer. Estábamos a la deriva con mi hermana de si le pasaba o no”, comentó More Rial mientras ellas estaban de viaje antes de encontrarse con su papá.

J.M