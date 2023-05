More Rial fue otra vez escrachada por no cumplir con un canje, tal como había prometido.

La dueña de una marca de ropa cordobesa hizo un Tik Tok que reprodujeron en la cuenta oficial de LAM donde cuentan con detalle lo sucedido. Al parecer, More Rial pidió a la marca un vestido para lucir en su cumpleaños y, a cambio, prometió compartir la foto de la prenda en sus redes sociales, pero no cumplió.

"Se eligió el vestido más caro de todo el local. La idea era que ella lo use y suba una historia arrobándonos. Fue su cumpleaños y no subió ninguna foto", dice la dueña de Why Not Design.

"Entonces le escribimos a los pocos días, diciéndole que suba la imagen. No nos contestó. Le escribimos varias veces más. Nos contestó el abogado y, cuando literalmente pasó más de un mes, le volvimos a escribir. Recién después de un mes subió la foto. No se vio nada, claramente no la subió con ganas", agregó en el Tik Tok que reprodujo LAM.

Las otras acusaciones contra More Rial

Además de este escrache en redes sociales, More Rial está envuelta en un nuevo escándalo. Según trascendió, tras volver de Colombia, la hija de Jorge Rial fue denunciada por realizar un ritual satánico en un hotel de Córdoba.

Los dueños del hotel Orfeo, ubicado en el barrio de Alto Verde, llamaron a la policía por un incendio en la habitación donde estaba hospedada.

More Rial.

El gerente del lugar aseguró que el fuego se originó por “una vela cercana a la cortina” y destacó que Rial y las amigas apagaron el fuego por sus propios medios.

Según esta versión, More Rial había comenzado un ritual porque en el lugar se hallaban velas y una imagen de San La Muerte.