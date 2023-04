More Rial contó la verdad detrás de la separación de Jorge Rial y Pereiro: "Fui uno de los problemas"

More Rial habló sobre el final de la relación de Jorge Rial y Romina Pereiro y destacó el mal vínculo que tuvo con ella.

Después de los rumores sobre la separación del periodista y la nutricionista, la joven habló con LAM sobre cómo era su trato. "Yo fui uno de los mayores problemas que tuvieron. Nunca me cayó esa chica a mí. No te voy a decir que no la quise. Se comportó bien conmigo, no hay ningún drama. No me meto más", disparó la hija de Jorge Rial.

Luego, More Rial aclaró los tantos sobre la relación que tuvo con ella durante lo que duró el matrimonio. "No sé si me llevaba mal pero capaz que no se tenía que meter conmigo para darle lugar a sus hijas. Cada uno sabe, no hablo más porque después tengo problemas yo", tiró.

Qué dijo Romina Pereiro sobre los dichos de More Rial

Tras estas declaraciones de More Rial, Romina Pereiro también habló de esta relación y puso paños fríos.

"No quiero meterme mucho, la respeto un montón. No hay nada que hablar. Lo que intentamos fue ensamblar una familia pero no pudimos. No lo viví así, fue más natural intentar ensamblar. No fue fácil por que venimos de familias diferentes. Nunca tuvimos una discusión entre nosotros", dijo la nutricionista en LAM.

Luego, Romina intentó aclarar qué sucedió con More Rial y el lugar que ocupó para ella. "Yo siempre tuve claro y no me quise poner en ese lugar siempre estuvo claro. Quería que supieran que contaban conmigo. Tuvimos buen vínculo, yo la recuerdo así", cerró.

AL.M