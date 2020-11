More Rial contó cuántos kilos llegó a pesar

More Rial reveló cuánto llegó a pesar y habló de su experiencia como un caso de absoluta superación. La hija de Jorge Rial confesó que llegó a los 145 kilos e hizo especial hincapié en cómo contrarresta las opiniones de los demás.

"Yo llegué a pesar 145 kg, por eso mismo hoy los comentarios de m... que me hagan ya no me afectan", expresó la mamá de Francesco Ambrosioni en las historias de sus redes sociales.

Luego, la joven de 21 años remató: "O si me llegan a herir porque soy humana y a veces me agarran bajones, pienso en lo que pude lograr y me siento super orgullosa de mi".

Cabe recordar que la ex de Facundo Ambrosioni en reiteradas oportunidades contó que se sometió a varias cirugías estéticas para lograr llegar a su peso ideal por una cuestión de salud y también estética y una de ellas fue la de un by pass gástrico.

Así reaccionó More Rial tras recibir una propuesta amorosa

More Rial recibió una propuesta amorosa a través de su cuenta oficial de Instagram. La joven reaccionó sorpresivamente y compartió con todos lo que le respondió a su pretendiente virtual.

"Yo quiero ser tu hombre, el que te va a cuidar siempre y ser tu compañero de vida", le dijeron a la cantante en sus redes sociales y ella no dudó en hacerlo público y contestarle con humor.

"Ay, me parece muchísimo señor. Le agradezco pero estoy perfecta así", le respondió la celebridad argentina marcando cierta distancia.