More Rial quiere ir al Cantando: la contundente respuesta de Ángel de Brito

En medio del escándalo con Jorge Rial, Morena Rial empezó una campaña en redes sociales para formar parte del Cantando 2020, el popular certamen de El Trece.

Bajo el hashtag #morealcantando, la mamá de Francesco empezó la iniciativa para que sus seguidores puedan convencer a la producción del ciclo. Sin embargo, fue Ángel de Brito quien le bajó el pulgar a More.

" No hay más lugar. No es nada en contra de Morena, pero no hay más lugar. No hay más lugar para nadie", disparó el periodista. "Los últimos que entran al Cantando son Tapari y Rocío, que entran la semana que viene. Ahí quedan 6 parejas y directos a la final", agregó.

Ante esta campaña que comenzó la joven Rial, el conductor de LAM fue contundente y tiró: "Está bien, yo quiero ganarle a Trump y a Biren. No tenemos más lugar".

¡Otra vez será!