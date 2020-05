Morena Rial, ¿con nuevo amor?

Morena Rial despertó la atención de los seguidores y fanáticos del mundo digital cuando entabló una conversación por escrito con una de sus mejores amigas a través de su cuenta oficial de Intagram. Así es, tras confirmar la separación de Facundo Ambrosioni, la cantante de 21 años confirmó que no está sola.

"Yo ando en la mía ya sabes amiga", expresó la mamá de Francesco Ambrosioni en las historias de sus redes sociales como contestación a un posteo que hizo su íntima y conocida. Esta última le transmitió a la hija de Jorge Rial que había alguien interesada en ella: "@moreerial ok amiga, la soltera más codiciada del momento?".

"Decile a More que me conteste los mensajes jajaj es un bombón", fue lo que le escribieron a la compañera de la hermana de Rocío Rial y la misma no dudó en hacerlo público y transmitirselo por la web. La útlima ruptura se dio luego de descubrir que el padre de su hijo le fue infiel nuevamente.