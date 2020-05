Morena Rial reveló cuánto dinero quiere pasarle Facundo Ambrosioni

Tras descubrir varias infidelidades de parte de Facundo Ambrosioni, el padre de su hijo, Francesco, Morena Rial decidió terminar definitivamente con el joven en medio de la pandemia y la cuarentena obligatoria dictada por el Gobierno Nacional. El fin de semana en un ida y vuelta por intermedio de historias de Instagram la hija de Jorge Rial confirmó que "otra vez" había sido engañada y que estaba soltera. Pero una vez más en una transmisión en vivo a través de esa red social, dejó tela para cortar.

“Se hace el que le importa el hijo y no le importa. Estoy esperando que todavía pueda pasar por lo menos los tres mil pesos que quiere pasar, que con tres mil no sé qué le compro...”, relató la hija del "Intruso", de alguna manera quejándose por que entiende que el dinero que recibirá es escaso. Según ella él le dijo que esa era la suma que le podía pasar, pero parece ser que aún no recibió ni un centavo.

Por el momento Facundo se llamó a silencio y difícilmente salga responderle a "More" ya que hace unos días en diálogo con CARAS Digital aseguró: "Que Morena diga lo que quiera por Instagram o donde sea, yo nunca me voy a poner a hablar mal de la madre de mi hijo". Además también contó que tiene una relación fluída mediante video llamada con su hijo y que en ese punto no había conflicto con su exnovia.