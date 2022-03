More Rial presentó oficialmente a su nuevo novio

Tal como venía anunciando en redes sociales, More Rial volvió a encontrar el amor en los brazos de un músico cordobés al que llaman "El Maxi".

Se trata de Maximiliano Bertorello, un joven que está dando sus primeros pasos en la música y al que la hija de Jorge Rial presentó oficialmente en sus redes sociales.

“Gracias por todo”, escribió More en las historias de Instagram en donde compartió la primera foto junto a Maximiliano, su flamante pareja.

“Desde que tú llegaste, mis ojos miraste; pudiste ver amor, en el desierto lloraste; ya no te hace falta, me encargo de cuidarte; en medio de la crisis tú fuiste mi dealer”, se escucha en la historia musicalizada por la joven con la canción “Mi carta”, de Beéle.



Lo que se sabe de "El Maxi" es que es un artista en ascenso, de 26 años, que canta cuarteto y está a punto de lanzar “Brillando”, su primer material de estudio.

More Rial rompió el silencio sobre los rumores de romance con su abogado

Harta de las especulaciones, la hija de Jorge Rial decidió dejar un claro mensaje en su cuenta de Instagram en donde confirmó que no hay nada con el letrado.

"No estoy con Alejandro, es mi amigo y tiene familia. Yo estoy en otra totalmente, estoy bien y conociendo a alguien", reveló la joven dejando en duda su presente sentimental.



Luego, en un video que compartió en sus historias, More volvió a reiterar su verdad. "Que yo haya dicho que Alejandro es una de las personas más importantes de mi vida, no significa que yo tenga un romance con él. Por qué no viven y dejan vivrir", dijo en tono muy serio More Rial.