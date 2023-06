Morena Rial le declaró la guerra a su padre y desde hace 2 días que está revelando detalles de su pasado y de la vida privada de Jorge Rial. La influencer no sólo contó por primera vez la historia detrás de su adopción, sino que aseguró que su papá la culpó por el episodio que sufrió en Colombia.

Jorge Rial tuvo un infarto y estuvo 10 minutos muerto durante su internación en dicho país, situación que preocupó no solo a sus hijas, sino también a colegas y amigos. Sin embargo, lejos de aprovechar esta nueva oportunidad para nutrir el vínculo con Morena Rial, la culpó por lo sucedido.

Morena y Jorge Rial.

En diálogo con "Desayuno Americano", Morena Rial se refirió a cómo fue la relación con Jorge Rial durante su internación. El periodista le preguntó si no tuvieron ningún acercamiento, por lo que la mamá de Francesco respondió: "Más que ir a la clínica y él decirme que parte de su paro y de su infarto fue por culpa mía, no".

"No mi amor, no fue por culpa mía, fue porque vos no te hacés chequeos. ¿Qué culpa tengo yo de que tu arteria no funcione bien? Si yo me llamara 'arteria', bueno...", deslizó Morena con ironía mirando a cámara, dirigiéndose explícitamente a Jorge Rial.

Morena Rial sacó a la luz la verdadera historia de su hermana Rocío Rial

Según el relato de Morena, a Rocío la abandonaron en la puerta de un hospital cuando era tan solo un bebé. Un juez llamó a Jorge Rial para comentarle la situación y preguntarle si no quería adoptarla. El periodista dio el visto bueno y de esa forma, al año y medio de vida, Rocío se sumó a la familia.

Aunque nunca tuvieron ningún tipo de información sobre los padres biológicos de Rocío, Morena Rial reveló que al parecer sí existe al menos un dato que podría ayudarlas a dar con la persona que dio a luz a su hermana.