Morena Rial pide pista: quiere estar en el Bailando 2020 y se propone como "angelita"

Morena Rial está en el mejor momento: mientras disfruta de su maternidad junto a su hijo Francesco y del amor de su novio Facundo Ambrosioni, también apuesta a una carrera televisiva.

La hija de Jorge Rial respondió a unas preguntas de sus seguidores en las redes sociales y entre ellas algunas referentes a una posible participación en el Bailando 2020.

"¿Te postularías para el Bailando?", fue la consulta de una fan. "Sí, obvio que sí. Mi teléfono sigue esperando la llamada del Chato (Prada) y de Fede (Hoppe) desde el año pasado", respondió la joven. "Me encantaría estar, que me den la posibilidad y me incluyan", sumó.

Además, Morena habló sobre cuál sería su aporte en la pista: "Llevaría un súper mensaje de inclución", aseguró.

Pero Rial no sólo quiere sumarse a la pista de baile, sino que además aprovechó para revelar que le encantaría ser una "angelita" en LAM, el programa que conduce Ángel de Brito. "Ojalá que me convoquen. Podría ser muy buena panelista o me adapto a lo que sea", dijo.

¿Teléfono para De Brito?