Morena Rial sorprendió con un romántico mensaje para Facundo Ambrosioni

View this post on Instagram

Felices Dos Años Amor De Mi Vida! Te amo con toda mi alma♥️👑 Pasamos miles de cosas, lindas, feas pero siempre despues de todo pensamos en el amor que nos tenemos y cuanto nos amamos! Que sean muchos muchisimos mas, siempre voy a estar para vos y fran! LOS AMO INMENSAMENTE♥️👑