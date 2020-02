¡Es igual a ella! Conocé a la nueva novia del ex de Morena Rial

Martín Casar saltó a la fama luego de que oficializara su romance con Morena Rial. Pero el amor no duró y los chicos decidieron ponerle punto final a su relación en medio de algunos escándalos, tras estar un año juntos. Incluso tan fuerte era su vínculo que se habían jurado amor eterno al tatuarse sus nombres. Ahora el futbolista cordobés le entregó su corazón a una jovencita, que muchos dicen tiene un aire a su ex, More.

Sobre ella, se sabe que se llama Mica Rearte y al igual que él vive en Córdoba. Si bien hace un tiempo que están juntos, recién ahora comenzaron a mostrarse mucho más en las redes sociales.

"Conocí realmente lo que es amar, sentir, preocuparse por la otra persona, cuidar, celar y lo más importante compartir todo juntos", declaró Casar a su novia en algún que otro posteo y agregó que: "En palabras simples y comunes SOS EL AMOR DE MI VIDA".

¿Las ven parecidas?