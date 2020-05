Morena Rial publicó un mensaje para su hijo en medio de su separación

View this post on Instagram

El 27 de marzo de 2019, nacías vos mi amor, el hombrecito al que voy a amar para toda la vida, mi bebe malcriado. Siempre digo que me salvaste la vida, porque así lo creo, quiero q sepas q siempre pero siempre voy a estar para vos y voy a hacer todo lo q sea necesario para tu felicidad. Se que pasamos mil momentos difíciles y se van a venir miles de momentos mas, pero siempre juntos de la mano, voy a defender lo que es tuyo, y cuidarte de la mierda del mundo. Verte Reír, Crecer y jugar es lo mejor que me puede pasar, gracias a dios puedo hacerlo todos los días, y demostrarte q el amor q te tengo es unico, Deje y volveria a dejar todo pensando en nosotros dos y el futuro hermoso que tenemos por delante. Te voy a cuidar siempre mi vida, Mamá siempre va a estar, y TE AMO INCONDICIONALMENTE FRAN♥️🤚🏼