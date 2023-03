Morena Rial recibió una denuncia de su vecina por maltrato animal: Abandonó a sus tres perros

En 2018, el ex novio de Morena Rial la acusó de pegarle a sus perros, luego de que ella se haya quedado con la custodia de todas las mascotas que compartían cuando estaban en pareja.

Ahora, la hija de Jorge Rial fue acusada de maltrato animal nuevamente. Esta vez, por una vecina que aceptó cuidar de sus mascotas mientras ella estaba de vacaciones. En el programa radial de la Rock & Pop, Quién Paga la Fiesta, Federico Flowers dio detalles del conflicto.

Morena Rial.

“Ella tiene tres perros, dos bulldog francés y un perro salchicha. Hace un mes y medio se los dejó a una vecina porque se fue de vacaciones”, comenzó explicando. Sin embargo, la problemática está en que More jamás regresó a buscar a sus mascotas y nadie la puede contactar.

“No atiende el teléfono, no se hace cargo y se desentendió totalmente”, expresó el periodista. Es por eso que la persona a cargo actualmente de las mascotas no tiene otra opción que seguir teniéndolos en su casa, lo que le está trayendo inconvenientes. Sobre esto, Federico Flowers dijo: “La vecina los alimenta y los cuida y los perros ya mordieron también a los propios perros de la dueña, le rompió la alfombra del auto y de la casa”.

Morena Rial.

Para finalizar con su columna, el periodista aseguró: “Es una denuncia pública, porque ella no se hace cargo”. Morena Rial, que recientemente sufrió un robo en su casa, aún no se ha pronunciado al respecto.

H.O