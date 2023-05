La diva Moria Casán habló en LAM, el programa conducido por Ángel de Brito sobre el Bailando 2023. La One con su lengua karateka habló de su participación como jurado: "No firmé todavía, estamos ahí casi seguro. Pero, todavía no hay ninguna firmita puesta", dijo Moria Casán en la nota que tuvo con el cronista Santi Sposato. También, habló del éxito arrasador que se viene en América: "Esta movida con varios programas que van a intercalar, estoy segura de que América se coloca en segundo lugar".

Luego, habló de los jurados que están confirmados, tales como Marcelo Polino, Pampita y La One, pero el que está en duda es el conductor de LAM, Ángel de Brito. "Ángel estará complicado por todo lo que tiene.", luego, agregó: "Él es un hombre muy caro ¿no?, tiene mucho raiting, muchos programas".

Antes de terminar, Moría habló y dijo que le gustaría que esté Wanda Nara en el Bailando 2023 como jurado: "Si claro, la propuse. Wanda es barbara para todo. la mandaría la foniatra nada más".

Luego de que se anunciara la vuelta del Bailando 2023, todos corrieron desesperados a preparar sus videos para el casting y ser uno de los convocados en el reality de Marcelo Tinelli. Varios de los ex Gran Hermano manifestaron que le gustaría estar en la pista, como Daniela Celis, Thiago Medina, Alexis Quiroga, Coti Romero, entre otros.

En LAM, habían confirmado que Walter o más conocido como Alfa, fue uno de los confirmados para la pista de Tinelli y Moria, fiel a su estilo salió a opinar del baile del ex hermanito. “Es mi tía con bulto, qué movimiento tan femenino y suave para semejante macho’’, comenzó diciendo en su tuit. Luego, agregó: ‘’Me da que no apoya bien los pies, ¿Cómo en media punta o pie plano?”. Nadie tan sincera y filosa como La One.

