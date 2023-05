Moria Casán fulminó a Wanda Nara por tener la voz aguda: "Que vaya al foniatra"

Moria Casán es conocida por su ‘’lengua kateja’’, es decir que no tiene miedo de decir las cosas de frente y sin filtros. Con el pronto estreno del Bailando 2023 a mitad de año, la búsqueda de jurados sigue en pie y nombres nuevos van surgiendo, entre ellos, Wanda Nara.

La diva habló con LAM, sobre Marcelo Tinelli, los participantes y si es que será parte del flamante jurado, además apuntó contra la conductora de MasterChef por quejarse de su voz aguda: "Wanda me gusta para el jurado, yo la propuse, me parece bárbara para todo’’, comenzó.

Y continuó muy picante, sobre la entonación del habla de Wanda Nara: ‘’Yo le diría que vaya al foniatra nada más. Yo a las personas con la voz finita las insonorizo, me erizan la piel. Foniatras amores de mi vida, las quiero a todas ", explicó.

Finalmente, Moria Casán opinó sobre el vínculo de la empresaria de cosméticos y Mauro Icardi: "Icardi me parece una bomba, yo no sé bien la historia de ese chico. Es un chico joven, se casó con esta mujer que está divina, es una reina y construyó un hogar hermoso pero el chico debe tener ganas de nuevas experiencias, pero no sé. Debe estar muerto de amor por ella también, pero me parece que es un seductor", concluyó La One.

Mauro Icardi y Wanda Nara

Moria Casán habló sobre su posible participación en el Bailando 2023

Durante la nota con LAM, La One se refirió sobre si será parte del jurado del Bailando 2023: "No firmé todavía, estamos ahí casi seguro. Pero, todavía no hay ninguna firmita puesta", aseguró al cronista Santi Sposato.

Moria Casán en LAM

En esta misma línea, habló sobre el éxito que tendrá América TV: "Esta movida con varios programas que van a intercalar, estoy segura de que América se coloca en segundo lugar".

D.M