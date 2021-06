Moria Casán, en pareja con Pato Galmarini: qué pasó con Humberto Poidomani, su último marido

Moria Casán es la protagonista de la tapa de esta semana de CARAS y su romance con Pato Galmarini generó un gran revuelo.

La pareja fue descubierta en Tigre durante un almuerzo con el papá de Malena Galmarini y las preguntas sobre cómo empezó este inesperado romance comenzaron a correr.

Sin embargo, el presente amoroso de Moria Casán despertó también interrogantes sobre la relación de la diva con Humberto Poidomani con quien se habría casado en Italia en diciembre de 2019.

Aunque no confirmó la ruptura, Moria se refirió a este particular matrimonio en su paso por PH hace algunas semanas. "Sigo casada pero sigo sin verlo, sigo sin conocerlo. Es mi marido simbólicamente, nos casamos en Florencia", relató.

Moria Casán con Humberto Poidomani.

"Lo conocí en Buenos Aires, un hombre muy de la noche, muy estupendo, es un artista plástico impresionante. Me invitó a comer, el mismo día me propuso casamiento", agregó.

Luego, sobre cómo se mantiene la relación Moria Casán fue muy clara y confirmó que no mantiene vínculo físico con él. "¿No lo volviste a ver?", le preguntó el periodista y la conductora de televisión contestó: "No nunca más, y yo le dije a él en un momento que estábamos divinos: ´Vos sabes que no nos vamos a volver a ver nunca más nosotros´".

"Después él iba a venir y por la pandemia no se pudo, cuestión que no lo vi más. Él vive en Miami, estamos en un stand by pero yo lo quiero muchísimo", sumó Moria.

Moria Casán y el romance con Pato Galmarini

Fernando Pato Galmarini es conocido como un histórico dirigente peronista que fue Secretario de Deportes del gobierno de Carlos Menem entre los años ´89 y ´93. El mismo que formó parte de la creación del Frente Renovador.

Moria Casán y Pato Galmarini.

Durante el último fin de semana, el ex dirigente y Moria Casán fueron descubiertos en un restaurante de Tigre donde almorzaron y charlaron relajados sin esconderse. Con un look casual, la diva se mostró distendida ante este encuentro que sorprendió a los presentes en el lugar que tampoco dudaron en pedirles fotos.

"Hace 30 años estuvo en mi cama", dijo Moria en diálogo con Ángel de Brito sobre este noviazgo que generó una verdadera revolución.