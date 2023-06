Moría Casán decidió meterse en medio de la polémica entre Jorge Rial y las fuertes declaraciones de Morena Rial contra su padre, revelando intimidad familiar. Fiel a su estilo y ‘’lengua karateka’’, la diva recurrió a su cuenta de Twitter para recordar momentos del pasado que vivió con el conductor de Argenzuela.

‘’AMOmeme, terapia colonica, largan la mierda que tienen dentro, tiran la cadena y divinos para su casa, todxs livianitos, es lo que hay que hacer con el electrodoméstico cuando se usan en función sanitario. Yo lo hice con mis dos maridos hace 20 años y el moderador era RIAL… así que a la tele…’’, lanzó en un primer tweet La One.

El tweet de Moria Casán



Siguiente la misma línea, Mor redobló la apuesta con un segundo texto: ‘’Y luego JR, muchos llamaditos de favores y después te volvía a tirar mierda. Modus operandi. Mierda operandi, pero para mí no califica pese a que estuvo en ese programa durante años’’, en referencia a Intrusos y continuó: ‘’Pero cuando más media era cuando lo reemplazaban, por ejemplo, Ventura, Pallares y yo. Igual me da ternura’’, cerró tajante.

Para coronar, Moria Casán cerró en la red social del pájarito: "Porque adoptó 2 mujeres rechazadas por sus 2 madres, y eso es too much. Ahora si hacen homenaje que la llamen a Liliana Parodi, que lo inventó a INTRUSOS. Y propongo de Martín Fierro, como conductores a VENTURA y ROCCASALVO. Esto es un appetizer, con respecto al auditor de sábana ajena, lo demás puro trash".

Qué pasó entre More Rial y Jorge Rial

More Rial habló de todo en varios programas, desde su verdadera relación con su padre, Jorge Rial, su hermana Roció, su madre biológica y la mala relación del periodista de Argenzuela con sus exparejas y mucho más: ''A mi papá no le gusta que me haya ido a Córdoba. Siempre fue de bardear, intentar que vuelva. Volví, pasa lo de Colombia, cuando vuelve trata de hacer como catarsis, de decir que fue por mi culpa lo que a él le pasó. Porque nosotros peleamos mucho", lanzó.

More Rial y Jorge Rial

Luego, añadió: "Creo que él se tiene que ocupar más de su vida y dejarme ser un poco más libre. y yo afrontar mis propios problemas. Él me ayuda económicamente pero no me da el sustento de todo. Me cortó la niñera de mi hijo, me hizo volverme de Córdoba, Me bloqueó de WhatsApp para que yo no le responda", cerró More Rial.

D.M