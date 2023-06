Morena Rial le declaró la guerra a su padre y desde hace 2 días que está revelando detalles de su pasado y de la vida privada de Jorge Rial. En medio del escándalo salió a la luz la verdad sobre la adopción mediante la cual ella y Rocío llegaron a la vida del periodista y su primera esposa.

Es de público conocimiento que Morena y Rocío fueron adoptadas, sin embargo, muchos creían que eran hermanas biológicas, por lo que la mamá de Francesco contó que no es así. La influencer se animó a contar cómo fueron los procesos de adopción de ambas y según su relato hubo algunas irregularidades.

Lo cierto es que las hijas de Jorge Rial y Silvia D'Auro no son hermanas biológicas. Morena fue adoptada apenas nació, mientras que Rocío llegó a la familia teniendo un año y medio. Esto tomó por sorpresa a quienes siempre pensaron que eran hermanas biológicas.

Morena, Jorge y Rocío Rial.

Cómo fue la adopción de Morena Rial

Morena Rial reveló que su verdadera madre le explicó las razones por las cuales decidió darla en adopción. "Dijo que mi progenitor quería que abortara, por eso fue al juzgado y me entregó. Aún no tengo deseos de conocerla, no tengo ganas de lidiar con eso en este momento", comentó.

Posteriormente, la joven detalló cómo Silvia D'Auro contactó a su madre biológica: "Cuando ella tenía cinco meses de embarazo, Silvia la hizo venir desde Tucumán y la cuidó en la casa de mi abuela Victoria, madre de Jorge, hasta que nací. Luego, firmaron los papeles y fui entregada a Silvia. Todo fue hecho de manera legal".

Pero eso no es todo, ya que Azucena Luna, madre biológica de Morena, aseguró que finalmente no quería dar en adopción a su hija, pero que Silvia la habría amenazado con sacarle sus dos hijos mayores para que firme los papeles tal como habían acordado meses atrás.

Cómo fue la acopción de Rocío Rial

Según el relato de Morena, a Rocío la abandonaron en la puerta de un hospital cuando era tan solo un bebé. Un juez llamó a Jorge Rial para comentarle la situación y preguntarle si no quería adoptarla. El periodista dio el visto bueno y de esa forma, al año y medio de vida, Rocío se sumó a la familia.

Aunque nunca tuvieron ningún tipo de información sobre los padres biológicos de Rocío, Morena Rial reveló que al parecer sí existe al menos un dato que podría ayudarlas a dar con la persona que dio a luz a su hermana.