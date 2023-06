Morena Rial sacudió los medios esta semana cuando le declaró la guerra públicamente a su papá, Jorge Rial. Siendo que no es la primera vez que esto sucede, en Desayuno Americano decidieron consultar con una profesional para tratar de explicar el trasfondo y los sentimientos que cada una de las partes siente en esta disputa.

“Es una relación de amor-odio”, comenzó explicando la psicóloga Celia Antonini, opinando: “Por eso ella cambia el enojo cuando el padre se enferma”, haciendo referencia a la actitud que tuvo Morena Rial luego de que Jorge Rial haya sufrido un infarto en Colombia, quien incluso viajó hasta el país sudamericano para acompañarlo. Sin embargo, apenas semanas después se pronunció en contra de su padre en los medios y responsabilizó al karma como principal causante de su episodio casi letal.

Jorge Rial y Morena Rial.

La psicóloga fue clara al afirmar que Morena Rial está muy enojada con su padre, Jorge Rial. “Ella habla de la ‘descalificación’. Todo el tiempo que habló dio a entender que no es elegida por el padre. El sentimiento que tiene ella es de reclamo, de bronca, de odio, de desamor”, expresó.

Para cerrar, Celia Antonini dio su punto de vista y consideró: “Yo pienso que los dos se aman, pero ninguno entiende qué es lo que el otro necesita y no entienden al otro. El papá no ha podido leer la necesidad que tenía ella. Jorge da todo por sus hijas”, opinando que ambos tienen buenas intenciones, pero no logran comunicarse.

Quién es la mamá biológica de Morena Rial

En A la Tarde, la hija de Jorge Rial no dejó tema sin tocar, yendo desde la relación con su padre hasta las exparejas del conductor y su familia biológica.

Fue Corita de Barbieri quien reveló quién es Azucena, la mamá biológica de Morena Rial. “Tiene 45 años, vive en Tucumán. Ella a los 21 años tenía dos hijos con otra pareja. En ese momento comienza una relación con el papá de Morena, queda embarazada y quiere seguir adelante con el embarazo. En el medio aparecen terceras personas que le empiezan a llenar la cabeza a quien es el papá de Morena, lo hacen dudar de su paternidad”, explicó, mientras la hija del conductor de C5N estaba presente.

Para continuar dando contexto, de Barbieri expresó: “Él le dijo que no quería continuar con el embarazo y la manera en que llega a su vida Silvia D’Auro y Jorge Rial es que esta señora tenía unos amigos albañiles que trabajaban en la casa de D’Auro. Silvia le explica a Azucena que ella quería adoptar y formar una familia”. Frente a esta historia, Morena Rial fue muy tajante con su comentario: “Tengo otra versión. Si ella contó eso es porque ella quiere que se sepa eso”.

