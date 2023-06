More Rial es una de las mediáticas que siempre está metida en el escándalo. La hija de Jorge Rial no estaría teniendo una de las mejores relaciones con su padre, quien hace un mes atrás sufrió un infarto. El conductor de "Argenzuela" tuvo novias con las que More Rial se llevó bien, como La Niña Loly, y otras con las que no tuvo tacto, como Agustina Kampfer.

Durante su paso por LAM, la mediática contó cuando comenzaron los conflictos con su padre. “Escúchame, yo me fui de casa a los 17 años por culpa de la Kampfer”, dijo More Rial. Luego, agregó: “Mi papá me echó por culpa ella. Hubo problemas por defenderla porque ya no la saludaba porque no la aguantaba. Después el tiempo me dio la razón”.

Jorge y Morena Rial

More Rial y Jorge Rial pasan por una relación distante por cosas que no les gusta de ambos: “Estamos siempre a los tiros, pero ya va a pasar. No me pelee en Colombia, pero hay cosas que no nos gustan a los dos y no nos vamos a llevar bien nunca”, comentó.

More Rial contó cómo se enteró de que su padre tuvo un infarto

Durante su paso por LAM, la mediática contó cómo se enteró que su padre estaba sufriendo un infarto. “Estaba almorzando con mi hermana y nos llegó un mensaje con un contacto, y yo dije ‘¿Qué está pasando acá, porque esto no es normal?’", comenzó relatando la mediática.

Luego, contó que tuvieron que dirigirse rápidamente al aeropuerto cuando todo empeoró: “Yo me tenía que ir a Córdoba porque tenía un cumpleaños. Arrancó el viaje y a 100km me llamó mi hermana que había empeorado la situación y que teníamos que ir a Colombia”, finalizó More Rial con el tema.

J.M