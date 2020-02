Moria Casán reveló los secretos más hot de su matrimonio

Moria Casán volvió a encontrar el amor en los brazos de Humberto Poidomani, un artista plástico de 77 años. La One vive su romance a la distancia, pero no deja de vivir momento de íntimidad y de pasión.

"Yo tengo una pareja y somos los dos absolutamente individuales. El mismo día que nos casamos, al otro día nos separamos pero porque él vive en un lugar y yo en otro", aseguró la conductora de Incorrecta en su programa.

Moria se refirió a cómo vive su intimidad con él: "Pero a mí me gusta ser geisha para él, hacerle cosas, masajes. Me da un ataque zen. Me gusta darle placer, pero placer tipo hospital. Pero no porque esté enfermo, eh. Sino porque me agarró un cuidado, una cosita de amorcito, de bebé y de amor", agregó.