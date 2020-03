Moria Casán reveló un desesperado pedido de Sofia Gala

Recluida en su casa por ser persona de riesgo para el Coronavirus, Moria Casán le dio un móvil a Incorrectas en el que reveló cómo transita su hija, Sofía Gala, la cuarentena, y recordó un desesperado pedido que le hizo la joven actriz, preocupada por su salud.

"Con mis nietos hablo por teléfono, pero no los veo. Tenemos Skype. Helenita (Tuñón) filma constantemente cosas de la familia y yo hablo con Sofía. Ellos respetan mucho todo. Sofía es muy paniqueadora. Sofía ha llegado a llamarme, no ahora, para decirme: 'Mamá, ¡decime que no te vas a morir!'. Ella tiene un mambo con la muerte y con la muerte de sus seres queridos. Yo soy la mujer más sana del planeta. Le dije: 'Por el momento no creo, me cuido mucho y amo mi salud. No sé si en el tercer día, pero en el cuarto día, resucito'. Ahí la hago reír. Pero ella es muy panicosa", aseguró a sus Vayainas.

"Cuando empezó lo del coronavirus le dije que vaya a la farmacia a comprar alcohol en gel, algún barbijo por si en algún momento lo llegan a necesitar, por si tienen tos o algo, y me cortó el teléfono. Empezó: '¡A mí no me digas eso!'. Después me llamó para pedirme perdón. Ella tiene una ansiedad panicosa", explicó.

Para finalizar, Moria contó como es el día a día de su cuarentena y su relación con Sofía: "Ayer me llamó un montón de veces, cosa que nunca hace, para saber cómo estoy yo. Yo estoy divina, mejor no puedo estar".