Moria Casán sobre su marido, Humberto Poidomani: \"No lo veo\"

Moria Casán estuvo como invitada en Podemos Hablar y dio detalles de su relación matrimonial con Humberto Poidomani. Andy Kusnetzoff indagó a la vedette sobre su vínculo con el artista plástico.

"¿Moria usted sigue casada?" le consultó el conductor a la one, quien detalló: "Sigo casada pero sigo sin verlo, sigo sin conocerlo. Es mi marido simbólicamente, nos casamos en Florencia".

"Lo conocí en Buenos Aires, un hombre muy de la noche, muy estupendo, es un artista plástico impresionante. Me invitó a comer, el mismo día me propuso casamiento", sumó la diva argentina de 74 años.

"¿No lo volviste a ver?", le preguntó el periodista y la conductora de televisión contestó: "No nunca más, y yo le dije a él en un momento que estabamos divinos: ´Vos sabes que no nos vamos a volver a ver nunca más nostros´".

"Después él iba a venir y por la pandemia no se pudo, cuestión que no lo vi más. Él vive en Miami, estamos en un stand by pero yo lo quiero muchísimo", sumó Moria.

¡En topless y sin photoshop! Moria Casan revolucionó las redes sociales

Moria Casán mostró su cuerpo sin edición fotográfica y de esa forma revolucionó las redes sociales. En esta oportunidad, la diva de 74 años decidió "abrazar" a Mar del Plata en topless en sus últimas vacaciones.

La celebridad argentina posó delante de las cámaras con una postura elegante. La mamá de Sofía Gala posteó la imagen sin retoques digitales y se animó a hacer una comparación de las imágenes.