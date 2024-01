Milett Figueroa fue eliminada del Bailando 2023, y ahora se han revelado los verdaderos motivos por los cuales la modelo peruana ya no formará parte del certamen conducido por Marcelo Tinelli.

El año en el certamen comenzó con una eliminación; resulta que la modelo peruana no estará más en la competencia debido a motivos médicos. La ahora ex participante era uno de los personajes más queridos y buscados en el Bailando, especialmente después de confirmar su romance con Marcelo Tinelli.

Ángel De Brito fue quien dio la primicia en sus redes sociales: "Milett. Fuera del Bailando. Por prescripción médica no puede bailar este ritmo". En Intrusos ampliaron un poco más la noticia: "Afuera del Bailando, ella tiene una lesión cervical que demanda varios días de recuperación, por lo cual hoy tenía que venir a bailar en el programa que sale por la noche, no pudo por esta lesión".

El periodista reveló que la modelo podría estar en el próximo ritmo después de una serie de estudios, pero Marcelo Tinelli y la producción decidieron que no participará en otra gala por no haber estado en este ritmo. Pampito aclaró que durante la semana, el conductor había hecho hincapié en que no habría ningún reemplazo por ningún motivo.

Por estos motivos, Milett Figueroa queda eliminada del Bailando 2023, y Marcelo Tinelli cumplió con su palabra de que ningún participante tendrá reemplazo.

