Marcelo Tinelli tenía planeado pasar las fiestas en compañía de su novia, Milett Figueroa. Primero, la idea de juntarse por Navidad se vio suspendida debido al complicado estado de salud de un tío de la bailarina que se radica en Perú (que falleció hace pocas horas). Por esa razón, la participante del Bailando 2023 había decidido volver a su país de origen y festejar el 24 y 25 de diciembre con su familia.

Por otra parte, luego de conocer la noticia del deceso del familiar directo de su novia, Marcelo Tinelli viajó en avión sin su pareja pero con parte de su familia. Lolo y Cande Tinelli, Mimi Alvarado y El Tirri fueron los acompañantes del conductor en el avión que partió desde Aeroparque hasta el país oriental.

Por qué Milett Figueroa no viajó a Punta del Este con Marcelo Tinelli

La bailarina sufrió una descompensación hace pocas horas durante uno de los ensayos del Bailando 2023. Resulta que había bajado del avión, se dirigió a la grabación del programa y practicó durante 4 horas. Esto, sumado a una descompostura previa por un medicamento, derivaron en su descompensación que debió ser atendida por los médicos del estudio.

La historia de Marcelo Tinelli

Milett Figueroa no viajará a Uruguay con su novio, Marcelo Tinelli, quien explicó: “Ayer le dolía la cervical de los trucos que estuvo haciendo en el ritmo urbano en el que estuvo trabajando. No estuvimos juntos anoche, pero me estuvo contando que estaba muy dolorida, se fue a dormir muy temprano”. Además, el conductor reveló: “Aparentemente tomó algunas pastillas y hubo una mezcla ahí también con café, con un sublingual Ketorolac. Está con la presión muy baja. Yo apenas la vi entrar al piso la vi con una cara muy diferente”.

