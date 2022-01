Muna Pauls Cherri viajó a Nueva York junto a su papá Gastón Pauls

Muna Pauls Cherri viajó a Nueva York, Estados Unidos para estudiar Comedia musical. La acompañó su papá Gastón Pauls y juntos fueron publicando en redes momentos de su viaje.

Muna Pauls Cherri y Gastón Pauls en el avión.

El viaje de Muna Pauls Cherri y Gastón Pauls

"A punto de despegar", contó Gastón Pauls en una Historia de Instagram donde se lo ve junto a su hija Muna Pauls Cherri en el avión. Por su parte, la joven de 12 años, mostró la llegada a la gran manzana con una foto de su valija, donde escribió: "Hola NYC. Te extrañé".

La llegada a Nueva York.

Luego mostraron su viaje en el auto que los fue a buscar al aeropuerto y los llevó al hotel. Allí, Muna Pauls Cherri realizó una videollamada con su mamá Agustina Cherri, quien horas antes había mostrado un video de su hija en el aeropuerto de Ezeiza.

Muna Pauls Cherri y Gastón Pauls en Nueva York.

La experiencia de Muna Pauls Cherri en Nueva York

Con su bella voz y su destreza con los instrumentos, la incipiente carrera de Muna Pauls Cherri no tiene límites. Tanto es así, que la joven se instalará en Nueva York donde fue convocada por Go Broadway para perfeccionar su técnica.

Muna Pauls Cherri.

La hija de Gastón Pauls y Agustina Cherri obtuvo una beca en la prestigiosa escuela de formación de artistas en comedia musical, a la que asistieron jóvenes promesas como Vida Spinetta y Sol Cwirkaluk, la hija de El Polaco y Karina la princesita, además de artistas consolidados como Franco Masini, Florencia Otero, Ángela Torres, Facu Mazzei, Karina, Germán Tripel, Candela Vetrano y Emilia Attias.

Muna Pauls Cherri asistirá a clases de lunes a viernes, con seminarios especiales los fines de semana. El intensivo entrenamiento de un mes incluye clases de perfeccionamiento vocal, actoral y en danza. Todo un combo para formar artistas completos y que puedan lucirse en la comedia musical.

La angustia de Agustina Cherri ante la imposibilidad artística que padece su hija, Muna

La actriz fue una de las invitadas en 2021 a "La Noche de Mirtha", conducido por Juana Viale y habló sobre los inicios de su hija Muna Pauls Cherri en la música.

La joven, es la primera hija de la actriz que tuvo junto a Gastón Pauls y hoy tiene doce años. Durante muchos años estuvo protegida su imagen pero sus padres tuvieron que cambiar esto por pedido de la niña.

La actriz contó: “Ella desde muy chiquita canta, de los cinco o seis años. Había un recurso de amparo por el que no se le podía mostrar la cara, hasta que un día se sentó y me dijo: "Mamá quiero mostrar lo que hago". Tengo pánico y siento que no va a poder con nada”.

Si bien recordó que su carrera también comenzó desde muy pequeña la actriz indicó: “La televisión era otra cosa” y que le preocupa pensar como la fama puede impactar en la vida de su pequeña hija.

"Tantos años se preparó para ser cantante que ahí está, componiendo sus canciones y por grabar un disco con sus temas. Ella tiene un manejo (de la situación), una relajación… eso me da tranquilidad. Tiene muy en claro lo que quiere. La llamaron de una compañía para grabar un disco y dijo que no porque la iban a llevar para otro lado”, contó.