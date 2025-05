Muna Pauls reveló que está de novia y contó cómo se conocieron: "Tenía el amor a la vuelta de la esquina, literal"

El amor llega hasta a los que menos se lo esperan. Tras triunfar cada día más en la industria de la música, volverse una de las influencers del momento y vivir lindos momentos con su familia, Muna Pauls le dio una posibilidad al romance y contó que está de novia. Sus seguidores de Instagram se emocionaron al escucharlo y pidieron más detalles, que ella no dudó en compartir. Entre ellos, contó cómo se conocieron y quién fue el inesperado que la logró enamorar.

Muna Pauls

El nuevo amor de Muna Pauls: todos los detalles de la relación

Muna Pauls es una de las jovenes influencers, hijas de las celebridades. Ella logró marcar su camino, cerca de las elecciones de su mamá Agustina Cherri, y definiéndose por el amor que le tiene a la música y la moda. Sin embargo, también se da oportunidades en otros ámbitos, como la poesía y la escritura. La joven comparte con sus seguidores sus textos más íntimos, y recibe halagos de todos ellos. Esto la llevó a crear una comunidad de más de 800 mil seguidores que la acompañan en todos lados.

Muna Pauls y Agustina Cherri

Por eso, siempre que ella les permite, abre una caja de preguntas para que ellos le consulten lo que quieran. En una de sus últimas historias de Instagram, la joven fue consultada sobre cómo le va en el amor, y ahí contó que considera que bien ya que se encuentra enamorada y de novia. “No creo en esto de que me va bien el amor o no. Y mirá que acabo de responder que me va bien. Pero porque hoy mi corazón romántico está bien y está enamorado”, reflexionó Muna.

Muna Pauls

Sin embargo, ellos quedaron emocionados ante la noticia, por lo que le pidieron más detalles. La hija de Agustina Cherri reveló que se enamoró de su vecino, por lo que se conocen de toda la vida. "Algunas de mis amigas y amigos son amigos de sus amigos, entonces como que hemos coincidido en cumpleaños. Yo siempre supe de él y él siempre supo de mí", contó. A pesar de esto, explicó que nunca había surgido el amor entre ellos hasta ahora. “Era acá, el amor, yo lo tenía a la vuelta de la esquina, literal”, expresó con humor.

Muna Pauls prefirió guardar más detalles para la intimidad, y no dio el nombre del chico que le robó el corazón. Lejos de querer hacerlo mediático, protegió su identidad pero aseguró que le gustaría que sus seguidores lo conocieran pronto, dándole una posibilidad a que compartiría más sobre el novio. La joven sigue creciendo en el ámbito artístico, con el apoyo de su familia, pero ahora también tiene el acompañamiento de una persona muy especial para ella.

A.E