Murió Berta Szpindler, viuda de Tato Bores

Berta Szpindler, viuda del reconocido Mauricio "Tato" Borensztein, falleció esta mañana a los 88 años. La mujer era mamá de los reconocidos Marina (escritora), Alejandro (periodista) y Sebastián Borensztein (guionista).

Berta y Tato se casaron en 1954 y estuvieron juntos durante 42 años hasta el 11 de enero de 1996, día en el que falleció el emblemático humorista.

A pesar de su perfil bajo, la mujer dio su primera entrevista en Página 12 en 2002 donde habló de la exposición de su marido y la fama que rodeaba a la familia. "A mí me parece muy bien que haga declaraciones la gente que tiene algún peso en algo, si sos artista, un pintor, un político. Yo sentía que era la señora de Tato Bores, nomás”, dijo.

En esa nota, Szpindler recordó cómo fue el inicio de la relación con Tato, que casi lo lleva al final de su carrera. "Cuando fue a pedir la mano, en esa época se estilaba eso, mi papá le dijo que no había ningún inconveniente siempre y cuando dejara el teatro. Y Tato, que estaba tan enamorado, dejaba el teatro, dejaba todo. Y yo, en un momento de lucidez, de esas cosas que te pasan una vez cada tanto, le dije “Vos no dejás nada”. Porque pensé que si este hombre no llegaba a hacer lo que quería, que fuera por culpa de él y no mía”, contó.

Sus hijos dedicaron emotivos mensajes a su mamá y fue Marina, escritora y esposa de Oscar Martínez, quien compartió un conmovedor post sobre ella.